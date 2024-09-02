Коли й де саме прогнозують опади, чи буде ще сильна спека, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Погода на місяць: чи будуть у вересні спека й затяжні зливи, і чи можливі заморозки та сніг

Дощі в Україні

Укргідрометцентр зробив прогноз погоди на три доби, зокрема, з 3 до 5 вересня.

У південній частині, більшості центральних, 3 вересня також і у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів,

– зазначили синоптики.

Додали, що вітер переважно північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, на Сході подекуди очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі +15 – +20 градусів, на Заході +12 – +17. Вдень 3 вересня +26 – +31 градус, на Сході +23 – +28. Далі, 4 і 5 вересня, в Україні +24 – +29 градусів.

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В яких областях пройдуть дощі та грози / Скриншоти з Укргідрометцентру