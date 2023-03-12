На днях в сети появилось видео с последствиями "дождя из червей" в провинции Ляонин. По крайней мере, так говорит автор видеозаписи. Однако местные в комментариях отмечают, что никакого дождя из червей не было.

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Что случилось на самом деле

Пользователи социальных сетей удивлены видео, которое стало популярным и привлекло большое внимание. На нем похоже, что часть провинции покрыта "крошечными червями". По крайней мере, об этом заявляет автор видео.

Вместе с тем на видео можно увидеть людей, спокойно идущих по своим делам, прикрываясь зонтиками. Вряд ли они ходили бы так спокойно под дождем из червей.

Итак, вероятнее всего, это цветки тополя, соцветия которых напоминают червей.

Есть еще одна версия

Между тем, научное издание Mother Nature Network предположило, что на видео действительно могут быть черви, однако отнесены сильным ветром. Иногда подобные инциденты происходят во время шторма.