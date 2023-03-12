Днями у мережі з'явилось відео з наслідками "дощу з хробаків" у провінції Ляонін. Принаймні так говорить автор відеозапису. Проте місцеві у коментарях наголошують, що ніякого дощу з черв'яків не було.

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Що трапилося насправді

Користувачі соціальних мереж здивовані відео, яке стало популярним та привернуло багато уваги. На ньому схоже, що частина провінції вкрита "крихітними хробаками". Принаймні про це завявляє автор відео.

Разом з тим на відео можна побачити людей, які спокійно йдуть по своїх справах, прикриваючись парасольками. Навряд би вони ходили так спокійно під дощем із хробаків.

Тож, найімовірніше за все, це квітки тополі, суцвіття яких нагадують черв'яків.

Є ще одна версія

Тим часом наукове видання Mother Nature Network припустило, що на відео справді можуть бути черв'яки, проте віднесені сильним вітром. Іноді подібні інциденти відбуваються під час шторму.