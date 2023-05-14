Когда же ждать осадков, как долго они будут и прогнозируются ливни и грозы, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Обратите внимание Будет ли лето-2023 в Украине жарче предыдущих

Снова ожидаются дожди

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 14 мая, осадки ожидаются в основном на Востоке и местами Юге Украины. В частности, кратковременный небольшой дождь. Возможна гроза.

Впрочем, уже с понедельника, возможно, будет капать, по всей территории страны. Больше всего – на Западе.

Смотрите также Резкого изменения погоды не будет: когда существенно пригреет по всей Украине

Прогноз погоды на 15 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что похожую погоду прогнозируют и на вторник, 16 мая. Накануне Наталья Птуха отмечала, что ожидается антициклон.

15 – 16 мая и до 18 на всей территории Украины время от времени могут быть дожди. Однако это нужно в некоторых областях, ведь повысился показатель пожарной опасности. То есть достаточно быстро высыхает почва, растительность. Все же влага нужна,

– подчеркнула синоптик.

Впрочем, затяжных дождей пока не ожидается. Заметим, что по ориентировочному прогнозу на сайте Укргидрометцентра, уже в четверг кратковременные осадки ожидаются местами лишь в нескольких западных областях.