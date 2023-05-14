Коли ж саме чекати опадів, як довго вони будуть та чи прогнозують зливи й грози, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Знову очікуються дощі

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 14 травня, опади очікуються здебільшого на Сході та частково Півдні України. Зокрема, короткочасний невеликий дощ. Також можлива гроза.

Втім, уже з понеділка капатиме, ймовірно, по всій території країни. Найбільше – на Заході.

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Прогноз погоди на 15 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що схожу погоду поки що прогнозують і на вівторок, 16 травня. Напередодні Наталія Птуха зазначала, що очікується антициклон.

15 – 16 травня та й до 18 на всій території України час від часу можуть бути дощі. Однак, це потрібно у деяких областях, адже підвищився показник пожежної небезпеки. Тобто доволі швидко висихає ґрунт, рослинність. все ж таки волога потрібна,

– наголосила синоптикиня.

Втім, затяжних дощів наразі не очікується. Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на сайті Укргідрометцентру, уже у четвер короткочасні опади очікуються місцями лише у декількох західних областях.