Чого чекати від погоди влітку, 24 Канал спитав у синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи.

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Чи буде це літо теплішим, ніж попередні

Одразу ж зауважимо, йдеться саме про погодні тенденції. Адже говорити про точну температуру або ж кількість опадів, які очікуються, поки що зарано. Однак, ми разом з синоптиками обов'язково розповімо Вам про це вже незабаром.

Вчені говорять, що червень у межах норми має бути, а от липень і серпень може бути трохи вищим за норму,

– зазначила Наталія Птуха.

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Зверніть увагу! Норма середньої місячної температури для червня в Україні складає 19,1 градуса.

Важливо розуміти, що погода прямо або опосередковано залежить від усіх процесів які відбуваються на Землі. Наприклад, на неї впливає те, що відбувається у Тихому океані.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, упродовж останніх трьох років триває явище Ла-Нінья. Через що і спостерігалося певне зниження температури. Однак, цей період уже завершується, і очікується нейтральна фаза в Тихому океані.

Науковці прогнозують, що якраз-таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньйо, під час якого підвищується температура.

Розвиток Ель-Ніньйо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління та збільшить шанси побити температурні рекорди,

– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Водночас науковці ВМО зазначили, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньйо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже у 2024-му. Тож, якщо не це літо, то вже наступне, скоріш за все, буде спекотнішим за попередні.