Дождь, мокрый снег и солнце: прогноз погоды на 12 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 12 апреля, будет прохладной. В восточных областях синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.
В Украину придет незначительное похолодание. Ночью в западных областях следует ожидать мороза.
Интересно В Карпатах до сих пор лежит снег: высота покрова достигает более 2 метров
Температура воздуха днем на Западе будет колебаться в пределах +8…+10 градусов. Чуть теплее воздух будет на Закарпатье – +11...+13 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7–12 метров в секунду. Небо будет облачным, но с прояснениями.
В каких областях прогнозируют дождь и мокрый снег
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Луганской;
- Полтавской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- а также в Крыму.
Холоднее всего будет в Чернигове и Сумах – +6...+8 градусов. В то же время в Харькове, несмотря на осадки, столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов. В Луганске будет еще на градус теплее.
В южных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+14 градусов. Дождь прогнозируется ночью в Николаеве и Херсоне. Днем будет сухо и с прояснениями.
В Киеве тоже будет свежо – +9...+11 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +11...+13
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +10...+12
Винница – +11...+13
Одесса – +12...+14
Николаев – +12...+14
Херсон – +11...+13
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +6...+8
Сумы – +6...+8
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +10...+12
Донецк – +12...+14
Луганск – +16...+18
Харьков – +13...+15
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 11 апреля / Карта Укргидрометцентра