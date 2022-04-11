Дождь, мокрый снег и солнце: прогноз погоды на 12 апреля

Погода в Украине во вторник, 12 апреля, будет прохладной. В восточных областях синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.

В Украину придет незначительное похолодание. Ночью в западных областях следует ожидать мороза.

Интересно В Карпатах до сих пор лежит снег: высота покрова достигает более 2 метров

Температура воздуха днем ​​на Западе будет колебаться в пределах +8…+10 градусов. Чуть теплее воздух будет на Закарпатье – +11...+13 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7–12 метров в секунду. Небо будет облачным, но с прояснениями.

В каких областях прогнозируют дождь и мокрый снег

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Луганской;

Полтавской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Донецкой;

а также в Крыму.

Холоднее всего будет в Чернигове и Сумах – +6...+8 градусов. В то же время в Харькове, несмотря на осадки, столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов. В Луганске будет еще на градус теплее.

В южных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+14 градусов. Дождь прогнозируется ночью в Николаеве и Херсоне. Днем будет сухо и с прояснениями.

В Киеве тоже будет свежо – +9...+11 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +11...+13

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +10...+12

Донецк – +12...+14

Луганск – +16...+18

Харьков – +13...+15

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 11 апреля / Карта Укргидрометцентра