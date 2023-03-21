Когда именно и в каких областях ждать дождь в ближайшие дни, рассказываем дальше.

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В Украине прогнозируют дожди

Сегодня, 21 марта, небольшой весенний дождь будет в западных, центральных и северных областях Украины. Между тем, на Юге и Востоке облачно, но сухо.

В течение недели дожди будут наведываться то в одни регионы, то в другие. Впрочем, уже в субботу усилятся и будут лить почти повсюду. Так что если вам не хочется мочить ноги в лужах, подготовьте резиновые сапоги.

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Прогноз погоды на 25 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в третьей декаде марта температура воздуха, вероятнее всего, будет соответствовать середине апреля.