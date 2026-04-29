Выпадет ли мокрый снег и ждать сильных дождей: синоптикиня рассказала, как изменится погода

Количество осадков на территории Украины в ближайшее время существенно уменьшится из-за повышения атмосферного давления. Несмотря на это, иногда еще будут возможны небольшие дожди.

Об этом в интервью 24 Канала, которое обнародуют вскоре, рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Выпадет ли снег и дождь?

Наталья Птуха сообщила, что вероятность осадков в Украине уменьшается из-за повышения атмосферного давления в приземном слое атмосферы. Хотя воздух становится более сухим, однако на высотах еще удерживается влияние циклона.

В этой связи, по ее словам, в течение 29– 30 апреля на крайнем юге иногда возможны небольшие дожди с мокрым снегом. Но интенсивных осадков ждать не стоит. Ветер в ближайшие дни еще будет порывистым.

Представительница Укригдрометцентра объяснила, что ветер будет двигаться по северо-западному направлению со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. В ближайшее время сильные порывы ветра синоптики не предполагают.

Уже с началом мая, по ее словам, количество осадков ощутимо уменьшится, только в южной части, в частности в Крыму, иногда будут возможны небольшие дожди. Ветер постепенно ослабевает– от 5 до 10 метров в секунду.

Какая будет погода вскоре?

Также Наталья Птуха сообщала, что холодная воздушная масса и дальше будет формировать погоду в Украине и удержится в ближайшие дни. В связи с этим в большинстве регионов еще некоторое время будут сохраняться ночные заморозки.

Также она сообщала о постепенном потеплении в мае. Впрочем, специалист замечала, что прогностические модели не дают достоверных результатов. Пока говорить об установке долгосрочное тепло преждевременно.

Ранее Виталий Постригань отмечал, что вскоре апрель будет возвращаться в норму, поскольку несмотря, что в конце месяца ночные заморозки еще будут держаться, однако днем будет больше солнечного света и тепла.

К слову, на днях во Львове синоптики зафиксировали самую низкую температуру за последние 80 лет, с показателем ниже 5 градусов мороза. Предыдущий рекорд в этот период зафиксировали только в 1954 году– тогда было 2, 2 градуса мороза.