Непогода в Киеве бушевала ориентировочно перед 15 часами 18 июля. Перед этим синоптики предупреждали, что в Киевской области будет гроза, град и шквалы, пишет 24 Канал.
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Что известно о непогоде в Киеве
В местных телеграм-каналах написали, что в Киеве был сильный ливень и мощный ветер. Некоторые киевляне опубликовали видео, на которых заметно небольшой град.
Непогода в Киеве 18 июля 2024 года: смотрите видео
Мощный ветер бушевал в Киеве: смотрите видео
Град в столице 18 июля 2024 года: смотрите видео
Ливень и град в Киеве: смотрите видео из города
В местных телеграмм-каналах написали, что в Дарницком районе Киева ветер вырвал с корнями дерево. Оно упало на детскую площадку.
Вероятные последствия непогоды в Киеве / Фото "Реального Киева"
Ливень в Киеве 18 июля: смотрите видео
Патрульная полиция Киева ориентировочно в 16:08 сообщила о подтоплении из-за непогоды.
В связи с подтоплением проезжей части на улице Центральной, движение транспорта затруднено от проспекта Николая Бажана,
– рассказали правоохранители.
Они призвали людей учитывать эту информацию при планировании маршрута поездки.
Кстати, синоптики предупреждали людей о 2 уровне опасности из-за сильных ливней. Киевлян призвали сидеть дома.
Однако некоторые люди даже решили помыть машину под дождем. Также дождю радовались дети, которые плавали в лужах.
Дети в Киеве купались в лужах: смотрите видео
Кстати, синоптики предупредили, что до конца суток будут грозы, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.