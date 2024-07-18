Непогода в Киеве бушевала ориентировочно перед 15 часами 18 июля. Перед этим синоптики предупреждали, что в Киевской области будет гроза, град и шквалы, пишет 24 Канал.

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Что известно о непогоде в Киеве

В местных телеграм-каналах написали, что в Киеве был сильный ливень и мощный ветер. Некоторые киевляне опубликовали видео, на которых заметно небольшой град.

Непогода в Киеве 18 июля 2024 года: смотрите видео

Мощный ветер бушевал в Киеве: смотрите видео

Град в столице 18 июля 2024 года: смотрите видео

Ливень и град в Киеве: смотрите видео из города

В местных телеграмм-каналах написали, что в Дарницком районе Киева ветер вырвал с корнями дерево. Оно упало на детскую площадку.

Вероятные последствия непогоды в Киеве / Фото "Реального Киева"

Ливень в Киеве 18 июля: смотрите видео

Патрульная полиция Киева ориентировочно в 16:08 сообщила о подтоплении из-за непогоды.

В связи с подтоплением проезжей части на улице Центральной, движение транспорта затруднено от проспекта Николая Бажана,

– рассказали правоохранители.

Они призвали людей учитывать эту информацию при планировании маршрута поездки.

Кстати, синоптики предупреждали людей о 2 уровне опасности из-за сильных ливней. Киевлян призвали сидеть дома.

Однако некоторые люди даже решили помыть машину под дождем. Также дождю радовались дети, которые плавали в лужах.

Дети в Киеве купались в лужах: смотрите видео

Кстати, синоптики предупредили, что до конца суток будут грозы, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.