Негода у Києві вирувала орієнтовно перед 15 годиною 18 липня. Перед цим синоптики попереджали, що у Київській області буде гроза, град та шквали, пише 24 Канал.
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Що відомо про негоду в Києві
У місцевих телеграм-каналах написали, що у Києві була сильна злива та потужний вітер. Деякі кияни опублікували відео, на яких помітно невеликий град.
Негода у Києві 18 липня 2024 року: дивіться відео
Потужний вітер вирував у Києві: дивіться відео
Град у столиці 18 липня 2024 року: дивіться відео
Злива та град у Києві: дивіться відео з міста
У місцевих телеграм-каналах написали, що у Дарницькому районі Києва вітер вирвав з корінням дерево. Воно впало на дитячий майданчик.
Ймовірні наслідки негоди в Києві / Фото "Реального Києва"
Злива у Києві 18 липня: дивіться відео
Патрульна поліція Києва орієнтовно о 16:08 повідомила про підтоплення через негоду.
У зв'язку з підтопленням проїжджої частини на вулиці Центральній, рух транспорту ускладнений від проспекту Миколи Бажана,
– розповіли правоохоронці.
Вони закликали людей враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
До речі, синоптики попереджали людей про 2 рівень небезпечності через сильні зливи. Киян закликали сидіти вдома.
Проте деякі люди навіть вирішили помити машину під дощем. Також дощу раділи діти, які плавали в калюжах.
Діти в Києві купались в калюжах: дивіться відео
До речі, синоптики попередили, що до кінця доби будуть грози, град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.