Будут ли на выходных грозы и дожди на выходных

В эти выходные в некоторых регионах Украины снова пройдут дожди. Однако ожидается, что они будут не такими массовыми, как днями ранее.

Какой будет погода в эти выходные и где ожидать дожди, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

Синоптик отмечает, что в субботу, 27 июля, ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями на Юге. Ветер северный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем на Левобережье Украины местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.

Погода в Украине на 27 июля 2024 года / фото Укргидрометцентр

В воскресенье, 28 июля, дожди с грозами пройдут в западных областях, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы, 15 – 17 метров в секунду.

Погода в Украине на 28 июля 2024 года / фото Укргидрометцентр

В субботу воздух в Украине прогреется до +17...+20 ночью и до +27...+32 днем. Незначительно прохладнее будет на Западе. В воскресенье ночью температура будет достигать +17...+21, днем преимущественно будет колебаться в пределах +29...+34. В юго-восточной части страны и в Крыму будет еще жарче.