Однако кратковременные ливни не помешают теплой летней погоде. Ожидается, что температура местами будет подниматься до +32 градусов. Однако метеорологи предупреждают, что будет относительно ветрено.

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Штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Метеорологи пишут, что 2 июня в Украине, кроме юго-восточной части, ожидают грозы.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Где в Украине объявлено штормовое предупреждение / фото Укргидрометцентра

В то же время уже утром в Киеве и Киевской области ожидают значительный дождь.

Добавим! В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в июне предполагается в пределах 19 – 23 градусов, в горных районах 16 – 19. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.