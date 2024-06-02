Проте короткочасні зливи не стануть на заваді теплій літній погоді. Очікується, що температура подекуди підійматиметься до +32 градусів. Проте метеорологи попереджають, що буде відносно вітряно.

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Штормове попередження

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Метеорологи пишуть, що 2 червня в Україні, крім південно-східної частини, очікують грози.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Де в Україна оголошено штормове попередження / фото Укргідрометцентру

Водночас вже вранці у Києві та Київській області очікують значний дощ.

Додамо! В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура у червні передбачається в межах 19 – 23 градусів, у гірських районах 16 – 19. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.