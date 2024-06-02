Проте короткочасні зливи не стануть на заваді теплій літній погоді. Очікується, що температура подекуди підійматиметься до +32 градусів. Проте метеорологи попереджають, що буде відносно вітряно.
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Штормове попередження
В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Метеорологи пишуть, що 2 червня в Україні, крім південно-східної частини, очікують грози.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Де в Україна оголошено штормове попередження / фото Укргідрометцентру
Водночас вже вранці у Києві та Київській області очікують значний дощ.
Погода в Україні
Синоптики очікують, що 2 червня температура повітря на Заході України вночі буде 10 – 15 градусів, вдень – 21 – 26 градус. На решті території вночі 13 – 18 градусів, вдень 27 – 32 градуси. На Півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях 24 – 29 градусів.
У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Позначки термометра вночі показуватимуть 13 – 18 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів.Безпосередньо у столиці вночі 16 – 18 градусів, вдень – 26 – 28 градусів.