Теплее всего будет на Херсонщине и Запорожье, холоднее всего – на Черниговщине, Сумщине и Прикарпатье. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в регионах Украины

На Западе прогнозируют дожди и солнце. Отметки на термометрах покажут +15…+21 градус. В восточных областях намного теплее +18...+23 градуса, там обещают осадки.

На Севере синоптики информируют о солнце. Температура составит +14…+18 градусов. В южных регионах кроме Крыма – дождь, следует ожидать потепления до +19...+23 градусов.

В украинской столице в понедельник, 9 мая, прогнозируют солнечную погоду и до +16…+18 градусов.

Прогноз погоды от Диденко

Наталья Диденко сообщила, что над территорией Украины будет проходить холодный атмосферный фронт.

Атмосфера майская – мудра и благосклонна к нам, потому что принесет такие нужные сейчас дожди. Холодный фронт – потому что за ним, в его тылу распространится свежий воздух, не холодный, просто на несколько градусов ниже,

– отметила синоптик.

По словам Натальи Диденко, во время дождя иногда возможны грозы, в то же время ветер может быть порывистым.

Синоптик объяснила дожди

В понедельник, 9 мая, кратковременные дожди, местами с грозами пройдут полосой, которая днем охватит:

Закарпатье;

Ивано-Франковщину;

Черновицкая область;

Хмельницкую;

южные районы Львовщины и Тернопольщины;

Кропивницкий с районами;

Черкасщину;

часть Днепра;

Харьков.

Синоптик добавила, что вечером дожди дойдут до южной Украины, Донетчины и Луганщины.

Где ожидать солнечную погоду

В северной части Украины, в Одесской области и в Крыму существенные осадки маловероятны. Разве что в ближайшую ночь на Севере немного покапает дождь.

При прохождении атмосферного фронта может усиливаться ветер. Поскольку фронт – холодный, то в его тылу будет царить свежий воздух,

– объяснила Наталья Диденко.

Поэтому завтра ожидается небольшое снижение температуры воздуха в северных, центральных и западных областях Украины. На юге и востоке удержится теплая воздушная масса.

Погода в городах Украины 9 мая

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +19...+21

Николаев – +20...+22

Херсон – +21...+23

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +18...+20

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 9 мая