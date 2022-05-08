Теплее всего будет на Херсонщине и Запорожье, холоднее всего – на Черниговщине, Сумщине и Прикарпатье. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
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Погода в регионах Украины
На Западе прогнозируют дожди и солнце. Отметки на термометрах покажут +15…+21 градус. В восточных областях намного теплее +18...+23 градуса, там обещают осадки.
На Севере синоптики информируют о солнце. Температура составит +14…+18 градусов. В южных регионах кроме Крыма – дождь, следует ожидать потепления до +19...+23 градусов.
В украинской столице в понедельник, 9 мая, прогнозируют солнечную погоду и до +16…+18 градусов.
Прогноз погоды от Диденко
Наталья Диденко сообщила, что над территорией Украины будет проходить холодный атмосферный фронт.
Атмосфера майская – мудра и благосклонна к нам, потому что принесет такие нужные сейчас дожди. Холодный фронт – потому что за ним, в его тылу распространится свежий воздух, не холодный, просто на несколько градусов ниже,
– отметила синоптик.
По словам Натальи Диденко, во время дождя иногда возможны грозы, в то же время ветер может быть порывистым.
Синоптик объяснила дожди
В понедельник, 9 мая, кратковременные дожди, местами с грозами пройдут полосой, которая днем охватит:
- Закарпатье;
- Ивано-Франковщину;
- Черновицкая область;
- Хмельницкую;
- южные районы Львовщины и Тернопольщины;
- Кропивницкий с районами;
- Черкасщину;
- часть Днепра;
- Харьков.
Синоптик добавила, что вечером дожди дойдут до южной Украины, Донетчины и Луганщины.
Где ожидать солнечную погоду
В северной части Украины, в Одесской области и в Крыму существенные осадки маловероятны. Разве что в ближайшую ночь на Севере немного покапает дождь.
При прохождении атмосферного фронта может усиливаться ветер. Поскольку фронт – холодный, то в его тылу будет царить свежий воздух,
– объяснила Наталья Диденко.
Поэтому завтра ожидается небольшое снижение температуры воздуха в северных, центральных и западных областях Украины. На юге и востоке удержится теплая воздушная масса.
Погода в городах Украины 9 мая
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +19...+21
Николаев – +20...+22
Херсон – +21...+23
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков – +18...+20
Киев – +16...+18