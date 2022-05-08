Найбільшого тепла варто очікувати на Херсонщині й Запоріжжі, найменшого – на Чернігівщині, Сумщині та Прикарпатті. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Читайте також Під час грози сильно затопило Рівне: фото та відео негоди

Погода в регіонах України

На Заході прогнозують дощі та сонце. Позначки на термометрах покажуть +15...+21 градус. У східних областях – набагато тепліше +18...+23 градуси, там передбачають опади.

На Півночі синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +14…+18 градусів. У південних регіонах, окрім Криму, – дощ, слід очікувати потепління до +19...+23 градусів.

В українській столиці у понеділок, 9 травня, прогнозують сонячну погоду та до +16…+18 градусів.

Прогноз погоди від Діденко

Наталка Діденко повідомила, що територією України проходитиме холодний атмосферний фронт.

Атмосфера травнева – мудра та прихильна до нас, бо принесе такі потрібні зараз дощі. Холодний фронт – бо за ним, в його тилу пошириться свіжіше повітря, не холодне, просто на кілька градусів нижче,

– зазначила синоптикиня.

Зі слів Наталки Діденко, під час дощу подекуди можливі грози, водночас вітер може бути рвучким.

Синоптикиня пояснила дощі

У понеділок, 9 травня, короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть смугою, яка вдень охопить:

Закарпаття;

Івано-Франківщину;

Чернівецьку область;

Хмельниччину;

південні райони Львівщини та Тернопільщини;

Кропивницький з районами;

Черкащину;

частину Дніпра;

Харківщину.

Синоптикиня додала, що ввечері дощі дійдуть до південної України, до Донеччини та Луганщини.

Де очікувати сонячну погоду

Протягом дня у північній частині України, в Одеській області та в Криму суттєві опади малоймовірні. Хіба що найближчої ночі, лише вночі, по Півночі дещо трохи покапає дощ.

При проходженні атмосферного фронту може посилюватися вітер. Оскільки фронт – холодний, то в його тилу пануватиме свіжіше повітря,

– пояснила Наталка Діденко.

Саме тому завтра очікується невелике зниження температури повітря у північних, центральних та західних областях України. На Півдні та Сході втримається тепла повітряна маса.

Погода у містах України 9 травня

Ужгород – +19...+21

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +18...+20

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +17...+19

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +18...+20

Київ – +16...+18



Прогноз погоди на 9 травня / Дані Укргідрометцентру