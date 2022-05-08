Найбільшого тепла варто очікувати на Херсонщині й Запоріжжі, найменшого – на Чернігівщині, Сумщині та Прикарпатті. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Погода в регіонах України
На Заході прогнозують дощі та сонце. Позначки на термометрах покажуть +15...+21 градус. У східних областях – набагато тепліше +18...+23 градуси, там передбачають опади.
На Півночі синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +14…+18 градусів. У південних регіонах, окрім Криму, – дощ, слід очікувати потепління до +19...+23 градусів.
В українській столиці у понеділок, 9 травня, прогнозують сонячну погоду та до +16…+18 градусів.
Прогноз погоди від Діденко
Наталка Діденко повідомила, що територією України проходитиме холодний атмосферний фронт.
Атмосфера травнева – мудра та прихильна до нас, бо принесе такі потрібні зараз дощі. Холодний фронт – бо за ним, в його тилу пошириться свіжіше повітря, не холодне, просто на кілька градусів нижче,
– зазначила синоптикиня.
Зі слів Наталки Діденко, під час дощу подекуди можливі грози, водночас вітер може бути рвучким.
Синоптикиня пояснила дощі
У понеділок, 9 травня, короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть смугою, яка вдень охопить:
- Закарпаття;
- Івано-Франківщину;
- Чернівецьку область;
- Хмельниччину;
- південні райони Львівщини та Тернопільщини;
- Кропивницький з районами;
- Черкащину;
- частину Дніпра;
- Харківщину.
Синоптикиня додала, що ввечері дощі дійдуть до південної України, до Донеччини та Луганщини.
Де очікувати сонячну погоду
Протягом дня у північній частині України, в Одеській області та в Криму суттєві опади малоймовірні. Хіба що найближчої ночі, лише вночі, по Півночі дещо трохи покапає дощ.
При проходженні атмосферного фронту може посилюватися вітер. Оскільки фронт – холодний, то в його тилу пануватиме свіжіше повітря,
– пояснила Наталка Діденко.
Саме тому завтра очікується невелике зниження температури повітря у північних, центральних та західних областях України. На Півдні та Сході втримається тепла повітряна маса.
Погода у містах України 9 травня
Ужгород – +19...+21
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +18...+20
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +17...+19
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +20...+22
Харків – +18...+20
Київ – +16...+18