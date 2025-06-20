Киев накроет непогода: когда ждать ухудшения погоды

К Киеву подступает непогода. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра уже 20 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в столице 20 июня

20 июня в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– пишут в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области / Укргидрометцентр

В целом в регионе будет облачно, но с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем стоит подготовиться к небольшому кратковременному дождю.

Температура ночью в области составит +8...+13, днем отметки покажут +15...+20. В Киеве ночью +11...+13, днем температура не будет превышать +16...+18.

На фоне ухудшения погодных условий в КГГА дали несколько советов, которых стоит придерживаться в ветреные дни: