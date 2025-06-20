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24 Канал Новости Украины Київ накриє негода: коли чекати погіршення погоди
19 июня, 15:51
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Киев накроет непогода: когда ждать ухудшения погоды

Дмитрий Усик
Основні тези
  • 20 июня в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15-18 м/с, что может осложнить работу предприятий и движение транспорта.
  • Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь, температура в Киеве днем +16...+18.
  • КГГА рекомендует закрыть окна, убрать предметы с балконов, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, не парковать автомобили под ними.

К Киеву подступает непогода. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра уже 20 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в столице 20 июня

20 июня в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– пишут в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области / Укргидрометцентр

В целом в регионе будет облачно, но с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем стоит подготовиться к небольшому кратковременному дождю.

Температура ночью в области составит +8...+13, днем отметки покажут +15...+20. В Киеве ночью +11...+13, днем температура не будет превышать +16...+18.

На фоне ухудшения погодных условий в КГГА дали несколько советов, которых стоит придерживаться в ветреные дни:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
     