В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Впрочем, в части областей ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут дожди и грозы на выходных?

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что на этих выходных в большинстве регионов на погоду будет влиять поле высокого атмосферного давления. Разве что в некоторых северных районах и западных областях временами могут влиять атмосферные фронты.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что поле повышенного атмосферного давления обеспечит погоду без осадков. Преимущественно будет сухо и солнечно. Только в ночь на субботу по Северу отдельные кратковременные дожди и грозы.

Днем в воскресенье в западных областях также пройдут грозовые дожди. Кое-где там может быть шквалистое усиление ветра, в отдельных районах даже град,

– отметила Наталья Птуха.

Кстати, в Украине будет царить довольно-таки свежая воздушная масса. Ночью +11 – +18 градусов, днем +21 – +28. На Юге и Закарпатье ночью +16 – +21, днем +28 – +33 градуса.