Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В части областей будут грозы, шквалы и град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Возможны грозы и шквалы: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

Где будут грозы в ближайшие дни?

В ближайшие дни преимущественно без осадков. Только вечером 10 августа в западных, 11 августа в большинстве кратковременные дожди. Также местами будут грозы, а в отдельных районах град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +11 – +17 градусов, только на Юге до +20. Днем в Украине +21 – +29 градусов, только на Юге и Закарпатье до +33 градусов.

Заметим, что на воскресенье в западных областях из-за грозы, град и шквалы объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, а также работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.

Читайте также Синоптик сказала, какой будет погода в августе: ждать ли сильной жары и много дождей

В каких областях будет непогода 10 августа / Скриншот с Укргидрометцентра