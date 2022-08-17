Относительно сухо будет только в Черниговской области. Однако там небо тоже будет облачным в течение всего дня.

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На Западе небо будет облачным. Синоптики прогнозируют дожди в первой половине дня, которые должны завершиться поближе к вечеру. Температура воздуха будет составлять +25...+27 градусов. На Востоке ситуация схожая. Правда, воздух там прогреется до +29...+31 градуса.

На Севере ожидается ясная погода, но во вторую половину дня небо затянется облаками. Днем пойдет дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен стихнуть. Столбики термометра покажут +25...+27 градусов. Юг нашей страны также будет страдать от непогоды. Температура воздуха будет составлять +27...+29 градусов.

В Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Вечером будет идти дождь с грозой. Воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Погода в городах Украины 18 августа

Ужгород – +29...+31

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 18 августа / Фото Укргидрометцентра