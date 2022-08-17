Відносно сухо буде лише на Чернігівщині. Однак там небо теж буде хмарним протягом всього дня.

Важливо На початку вересня Україну накриє потужна спека: в яких областях буде +34 градуси

На Заході небо весь день буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують дощі у першій половині дня, які мають завершитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +25...+27 градусів. На Сході ситуація ідентична. Щоправда, повітря там прогріється до +29...+31 градуса.

На Півночі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Стовпчики термометра покажуть +25...+27 градусів. Південь нашої країни також потерпатиме від негоди. Температура повітря складатиме +27...+29 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері падатиме дощ із грозою. Повітря прогріється до +26...+28 градусів.

Погода в містах України 18 серпня

Ужгород – +29...+31

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +24...+26

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на 18 серпня / Фото Укргідрометцентру