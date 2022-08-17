Відносно сухо буде лише на Чернігівщині. Однак там небо теж буде хмарним протягом всього дня.
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На Заході небо весь день буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують дощі у першій половині дня, які мають завершитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +25...+27 градусів. На Сході ситуація ідентична. Щоправда, повітря там прогріється до +29...+31 градуса.
На Півночі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Стовпчики термометра покажуть +25...+27 градусів. Південь нашої країни також потерпатиме від негоди. Температура повітря складатиме +27...+29 градусів.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері падатиме дощ із грозою. Повітря прогріється до +26...+28 градусів.
Погода в містах України 18 серпня
Ужгород – +29...+31
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +24...+26
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28