Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода на Львовщине 31 июля?

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, по городу Львову 31 июля во второй половине дня будет гроза, град. Также там предупредили о шквале 15 – 20 метров в секунду.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Мэрия призвала учитывать прогноз и быть осторожными.

Также синоптики отметили, что по территории Львовской области 31 июля во второй половине дня также ожидаются грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

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К слову, 30 июля в Киеве и области объявляли І уровень опасности, желтый. Синоптики предупреждали о значительном дожде и грозе в столичном регионе.

Уже утром в Киеве прошел сильный дождь, в результате чего в столице значительно поднялся уровень воды, а улицы города подтопило.