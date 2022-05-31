Осадки накроют весь Запад Украины. Кроме того, дожди прогнозируют во многих других областях на Севере, Востоке и Центре страны.
Интересно Ужасные ливни и оползни в Бразилии: 84 человека погибли, почти 4 тысячи – без крова над головой
Прогноз погоды в регионах.
На Западе днем 1 июня температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+25 градусов. Ночью и днем синоптики прогнозируют дожди.
На севере в большинстве областей день пройдет без осадков, а температура воздуха будет +23...+26 градусов. Однако днем осадки покроют Житомирщину.
В Центре воздух разогреется до +24...+28 градусов. День также в большинстве областей пройдет без осадков, кроме Винниччины. Там, как и днем, так и ночью возможны дожди.
На Востоке и на Юге температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+31 градус. Осадки возможны в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганщине.
В Киеве первый день лета пройдет без осадков. Столбики термометра поднимутся до 24...26 градусов.
Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что первый день лета принесет в страну действительно летнее тепло. Однако на Западе Украины возможны грозы.
В большинстве областей температура воздуха будет составлять +24...+29 градусов, на Юге и Востоке местами будет достигать +30 градусов. В то же время, на Западе будет прохладнее – +21...+25.
В столице дожди с грозами возможны только к вечеру. Днем возможны дожди в Центре, на Севере и на Востоке.
Погода в городах
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 1 июня / Карта Укргидрометцентра