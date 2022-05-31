Опади накриють увесь Захід України. Крім того, дощі прогнозують в багатьох інших областях на Півночі, Сході та в Центрі країни.

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Прогноз погоди в регіонах

На Заході вдень 1 червня температура повітря коливатиметься в межах +22...+25 градусів. Уночі та вдень синоптики прогнозують дощі.

На Півночі в більшості областей день мине без опадів, а температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Однак вдень опади накриють Житомирщину.

У Центрі повітря розігріється до +24...+28 градусів. День також у більшості областей мине без опадів, окрім Вінниччини. Там як і вдень, так і вночі можливі дощі.

На Сході та на Півдні температура повітря коливатиметься в межах +25...+31 градус. Опади можливі на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.

У Києві перший день літа мине без опадів. Стовпчики термометра піднімуться до 24...26 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що перший день літа принесе в країну і справді літнє тепло. Однак на Заході України можливі грози.

У більшості областей температура повітря становитиме +24...+29 градусів, на Півдні та Сході місцями сягатиме +30 градусів. Водночас на Заході буде прохолодніше – +21...+25.

У столиці дощі з грозами можливі лише ввечері. Вдень дощі можливі в Центрі, на Півночі та на Сході.

Погода в містах

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 1 червня / Карта Укргідрометцентру