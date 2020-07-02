Непогода возвращается на Прикарпатье: ожидают подъем воды в реках
В Ивано-Франковской области 3 – 4 июля ожидают непогоду, синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за осадков в реках, возможно, поднимется уровень воды.
Вода в реках может подняться до метра
Вода в реках может подняться от 20 сантиметров до метра по сравнению с уровнем 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области.
Важно Грозы, шквалы и град: сильные дожди снова подтопят Запад
Значительные осадки могут сформировать местные и склоновые стоки.
12 сел – до сих пор подтоплены
Отметим, по состоянию на 2 июля подтопленными до сих пор остаются 12 населенных пунктов на Западной Украине. 8 – в Черновицкой области, по два – во Львовской и Тернопольской.
Коротко о наводнении на Западной Украине
- С 20 июня из-за мощных осадков затопило западные регионы Украины.
- Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области и Закарпатье.
- Стихия унесла жизни 3 человек.
- Правительство выделило на ликвидацию последствий непогоды 754 миллиона гривен.