В Ивано-Франковской области 3 – 4 июля ожидают непогоду, синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за осадков в реках, возможно, поднимется уровень воды.

Вода в реках может подняться до метра

Вода в реках может подняться от 20 сантиметров до метра по сравнению с уровнем 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области.

Важно Грозы, шквалы и град: сильные дожди снова подтопят Запад

Значительные осадки могут сформировать местные и склоновые стоки.

12 сел – до сих пор подтоплены

Отметим, по состоянию на 2 июля подтопленными до сих пор остаются 12 населенных пунктов на Западной Украине. 8 – в Черновицкой области, по два – во Львовской и Тернопольской.

Коротко о наводнении на Западной Украине