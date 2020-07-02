В Івано-Франківській області 3 – 4 липня очікують на негоду, синоптики оголосили штормове попередження. Через опади у річках, можливо, підніметься рівень води.

Вода у річках може піднятись до метра

Вода у річках може піднятись від 20 сантиметрів до метра у порівнянні з рівнем 2 липня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області.

Важливо Грози, шквали та град: сильні дощі знову підтоплять Захід

Значні опади можуть сформувати місцеві та схилові стоки.

12 сіл – досі підтоплені

Зазначимо, станом на 2 липня підтопленими досі залишаються 12 населених пунктів на Західній Україні. 8 – у Чернівецькій області, по два – у Львівській та Тернопільській.

Коротко про повінь на Західній Україні