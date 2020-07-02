Негода повертається на Прикарпаття: очікують на підйом води у річках
В Івано-Франківській області 3 – 4 липня очікують на негоду, синоптики оголосили штормове попередження. Через опади у річках, можливо, підніметься рівень води.
Вода у річках може піднятись до метра
Вода у річках може піднятись від 20 сантиметрів до метра у порівнянні з рівнем 2 липня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області.
Важливо Грози, шквали та град: сильні дощі знову підтоплять Захід
Значні опади можуть сформувати місцеві та схилові стоки.
12 сіл – досі підтоплені
Зазначимо, станом на 2 липня підтопленими досі залишаються 12 населених пунктів на Західній Україні. 8 – у Чернівецькій області, по два – у Львівській та Тернопільській.
Коротко про повінь на Західній Україні
- З 20 червня через потужні опади затопило західні регіони України.
- Найбільше постраждали Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області та Закарпаття.
- Стихія забрала життя 3 людей.
- Уряд виділив на ліквідацію наслідків негоди 754 мільйони гривень.