Дожди 18 февраля обойдут только на Закарпатье. По всей стране температура воздуха поднимется не выше 9 градусов тепла.

Заметьте Мощные ветры пронесутся по Украине: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в регионах

По всей стране, кроме Закарпатской области, ночью возможен дождь с мокрым снегом. Сильнейшие осадки ожидают на Западе. Температура воздуха днем составит +4...+ 9 градусов тепла.

На севере, востоке и в центре осадки прогнозируют несколько более слабые. Столбики термометра днем так же поднимутся до +4...+9 градусов.

Сильных осадков ожидают и на юге. Однако несколько слабее дожди будут в Одесской области. Температура воздуха составит + 6...+10 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что по всей стране ожидают штормовой ветер, из-за которого Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

Пятница будет в Украине ветреной. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15 – 22 метра в секунду,

– отметила Диденко.

В Киеве 18 февраля также будет дождливо. Столбики термометра поднимутся до +4...+6 градусов.

Погода в городах

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+19

Херсон – +8...+10

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на 18 февраля / Карта Укргидрометцентра