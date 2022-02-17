Дожди 18 февраля обойдут только на Закарпатье. По всей стране температура воздуха поднимется не выше 9 градусов тепла.
Заметьте Мощные ветры пронесутся по Украине: синоптики объявили штормовое предупреждение
Погода в регионах
По всей стране, кроме Закарпатской области, ночью возможен дождь с мокрым снегом. Сильнейшие осадки ожидают на Западе. Температура воздуха днем составит +4...+ 9 градусов тепла.
На севере, востоке и в центре осадки прогнозируют несколько более слабые. Столбики термометра днем так же поднимутся до +4...+9 градусов.
Сильных осадков ожидают и на юге. Однако несколько слабее дожди будут в Одесской области. Температура воздуха составит + 6...+10 градусов.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что по всей стране ожидают штормовой ветер, из-за которого Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности.
Пятница будет в Украине ветреной. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15 – 22 метра в секунду,
– отметила Диденко.
В Киеве 18 февраля также будет дождливо. Столбики термометра поднимутся до +4...+6 градусов.
Погода в городах
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+19
Херсон – +8...+10
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +7...+9
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на 18 февраля / Карта Укргидрометцентра