Дощі 18 лютого оминуть лише Закарпаття. По всій країні температура повітря підніметься не вище 9 градусів тепла.
Зауважте Потужні вітри пронесуться Україною: синоптики оголосили штормове попередження
Погода в регіонах
По всій країні, крім Закарпатської області, вночі можливий дощ із мокрим снігом. Найсильніші опади очікують на Заході. Температура повітря вдень становитиме +4...+9 градусів тепла.
На Півночі, Сході та в Центрі опади прогнозують дещо слабші. Стовпчики термометра вдень так само піднімуться до +4...+9 градусів.
Сильних опадів очікують і на Півдні. Однак дещо слабшими дощі будуть на Одещині. Температура повітря становитиме +6...+10 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що по всій країні очікують штормовий вітер, через який Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки.
П'ятниця буде в Україні вітряною. Пориви північного західного вітру досягатимуть штормових, 15 – 22 метри за секунду,
– зазначила Діденко.
У Києві 18 лютого також дощитиме. Стовпчики термометра піднімуться до +4...+6 градусів.
Погода в містах
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +7...+19
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +4...+6
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – +4...+6
Прогноз погоди на 18 лютого / Карта Укргідрометцентру