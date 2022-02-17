Дощі 18 лютого оминуть лише Закарпаття. По всій країні температура повітря підніметься не вище 9 градусів тепла.

Зауважте Потужні вітри пронесуться Україною: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в регіонах

По всій країні, крім Закарпатської області, вночі можливий дощ із мокрим снігом. Найсильніші опади очікують на Заході. Температура повітря вдень становитиме +4...+9 градусів тепла.

На Півночі, Сході та в Центрі опади прогнозують дещо слабші. Стовпчики термометра вдень так само піднімуться до +4...+9 градусів.

Сильних опадів очікують і на Півдні. Однак дещо слабшими дощі будуть на Одещині. Температура повітря становитиме +6...+10 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що по всій країні очікують штормовий вітер, через який Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки.

П'ятниця буде в Україні вітряною. Пориви північного західного вітру досягатимуть штормових, 15 – 22 метри за секунду,

– зазначила Діденко.

У Києві 18 лютого також дощитиме. Стовпчики термометра піднімуться до +4...+6 градусів.

Погода в містах

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +7...+19

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на 18 лютого / Карта Укргідрометцентру