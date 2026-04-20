Украину накроют сильные дожди: в каких регионах ждать плохую погоду

В ближайшее время в Украине будет преобладать облачная погода с осадками. Значительные дожди ожидаются на Западе и Юге страны.

Об этом в комментарии 24 Канала отметил Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также В Украину идут заморозки и даже мокрый снег: какие области накроет холодом

Где и когда ждать осадки?

В ближайшее время в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками различной интенсивности. Наиболее дождливыми 21 апреля будут западные регионы, говорится о Прикарпатье и Закарпатье. На юге и юго-востоке страны прогнозируют умеренные, а иногда значительные дожди.

В среду, 22 апреля осадки будут ослабевать – ночью на юго-востоке возможен небольшой дождь, а на следующий день умеренные осадки прогнозируются уже по всей территории Украины.

По словам синоптика, такая дождливая погода не покинут территорию Украины по крайней мере до конца следующей недели.

В каких регионах ожидать заморозков?