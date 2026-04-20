Украину накроют сильные дожди: в каких регионах ждать плохую погоду
20 апреля, 17:52
Обновлено - 17:59, 20 апреля

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В течение недели в Украине ожидается облачная погода с осадками, больше всего дождей будет на Западе и Юге страны.
  • Наиболее интенсивные осадки прогнозируются 21 апреля на Прикарпатье и Закарпатье, а 22 апреля дожди будут ослабевать, но распространятся по всей Украине.

В ближайшее время в Украине будет преобладать облачная погода с осадками. Значительные дожди ожидаются на Западе и Юге страны.

Об этом в комментарии 24 Канала отметил Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Где и когда ждать осадки?

В ближайшее время в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками различной интенсивности. Наиболее дождливыми 21 апреля будут западные регионы, говорится о Прикарпатье и Закарпатье. На юге и юго-востоке страны прогнозируют умеренные, а иногда значительные дожди.

В среду, 22 апреля осадки будут ослабевать – ночью на юго-востоке возможен небольшой дождь, а на следующий день умеренные осадки прогнозируются уже по всей территории Украины.

По словам синоптика, такая дождливая погода не покинут территорию Украины по крайней мере до конца следующей недели.

В каких регионах ожидать заморозков?

  • В Укргидрометцентре предупредили, что заморозки в воздухе от 0 до +3 градусов стоит ожидать 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. В этих регионах синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности.

  • В то же время на следующий день такой температурный режим будет сохраняться для большинства регионов Украины.

  • Тогда как 22 апреля в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы в пределах 0...+5 градусов тепла.