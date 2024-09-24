И будут ли сильные дожди в конце сентября, какой погоды ждать в ближайшие трое суток, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Дожди в Украине

Синоптики отметили, что в ближайшие дни в Украине преимущественно без осадков.

Только в Крыму, 25 – 26 сентября и в западных областях, в четверг также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза (25 сентября на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди),

– написали в Укргидрометцентре.

Кстати, ночью и утром 24 сентября в западных областях местами туман.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Ночью +7 – +14 градусов, на Юге до +17. Днем в Украине +22 – +27 градусов, но в среду и четверг на Западе, 26 сентября и в Житомирской области +19 – +24 градуса.

Прохладнее всего традиционно в Карпатах. Ночью +4 – +9, днем +15 – +16 градусов.

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Прогноз погоды на 24 – 26 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра