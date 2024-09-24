Та чи будуть сильні дощі наприкінці вересня, якої погоди чекати в найближчі три доби, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Погода на останній тиждень вересня: де йтимуть дощі та грози, а в яких областях ще буде +30

Дощі в Україні

Синоптики зазначили, що найближчими днями в Україні переважно без опадів.

Лише у Криму, 25 – 26 вересня і в західних областях, в четвер також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза (25 вересня на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі),

– написали в Укргідрометцентрі.

До речі, вночі та вранці 24 вересня в західних областях подекуди туман.

Вітер буде переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Вночі +7 – +14 градусів, на Півдні до +17. Вдень в Україні +22 – +27 градусів, але в середу й четвер на Заході, 26 вересня і в Житомирській області +19 – +24 градуси.

Найпрохолодніше традиційно в Карпатах. Вночі +4 – +9, вдень +15 – +16 градусів.

Зверніть увагу В Україні знову прогнозують аномальне тепло: чи буде ще сильна спека

Прогноз погоди на 24 – 26 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру