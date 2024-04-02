В каких областях ждать осадков в ближайшие трое суток, спрогнозировали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.
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Где будут дожди и грозы
В среду дожди пройдут на Западе и Винницкой области, днем местами и на крайнем Востоке и в Приазовье, в четверг уже в большинстве областей. Однако, осадки будут небольшими и кратковременными. Также местами возможны грозы.
Интересно, что ночью на высокогорье Карпат еще с мокрым снегом. Ночью в Украине 5 – 11 градусов тепла днем 12 – 17 (3 апреля на Юге до +20).
Далее, 4 апреля, в западных и северных областях ночью 2 – 8 тепла, днем лишь 5 – 10.
В пятницу ночью на Юго-Востоке, днем на Западе страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков,
– отметили синоптики.
Добавили, что температура ночью 1 – 6 тепла. На Севере местами 0 – 2 мороза. днем 8 – 13 тепла.
Тем временем на Юге ночью 4 – 9, днем 11 – 16 тепла.
Ветер будет преимущественно западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, 3 апреля в Украине, кроме Юга, порывы 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25.
Кстати Апрель будет аномально теплым, но есть нюанс: синоптик сказал, чего ждать
Погода на месяц
- По прогнозу Укргидрометцентра, в апреле средняя месячная температура воздуха будет в пределах 8 – 13 градусов тепла. В Каратах 6 – 7 градусов. Это близко к норме.
- Только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 – 1,5 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 52 миллиметра, в Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.