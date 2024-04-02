В яких областях чекати опадів у найближчі три доби, спрогнозували в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.
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Де будуть дощі та грози
У середу дощі пройдуть на Заході та Вінниччині, вдень подекуди й на крайньому Сході та в Приазов'ї, у четвер вже у більшості областей. Однак, опади будуть невеликими й короткочасними. Також подекуди можливі грози.
Цікаво, що вночі на високогір'ї Карпат ще з мокрим снігом. Вночі в Україні 5 – 11 градусів тепла вдень 12 – 17 (3 квітня на Півдні до +20).
Далі, 4 квітня, у західних та північних областях вночі 2 – 8 тепла, вдень лише 5 – 10.
У п'ятницю вночі на Південному Сході, вдень на Заході країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів,
– зазначили синоптики.
Додали, що температура вночі 1 – 6 тепла. На Півночі подекуди 0 – 2 морозу. вдень 8 – 13 тепла.
Тим часом на Півдні вночі 4 – 9, вдень 11 – 16 тепла.
Вітер буде переважно західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, 3 квітня в Україні, крім Півдня, пориви 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25.
До речі Квітень буде аномально теплим, але є нюанс: синоптик сказав, чого чекати
Погода на місяць
- За прогнозом Укргідрометцентру, у квітні середня місячна температура повітря буде в межах 8 – 13 градусів тепла. У Каратах 6 – 7 градусів. Це близько до норми.
- Тільки в більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 52 міліметри, у Карпатах 60 – 89, що в межах норми.