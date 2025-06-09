Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Непогода в Украине

Новая рабочая неделя начнется с аномально жаркой погоды, особенно на Юго-Востоке. Впрочем, до среды в большинстве областей температура существенно снизится и будет колебаться в пределах нормы.

Метеоролог отметил, что на фоне изменения температуры, воздушная масса в ряде областей будет неустойчивой. Это приведет к выпадению грозовых дождей. Кое-где они могут быть сильными. Также ожидается град и шквалистое усиление ветра.

К слову, Кибальчич отметил, что в результате жары в лесных и степных экосистемах значительно возрастет уровень пожарной опасности.

Ночью понедельника, 9 июня, в центральных, северных и юго-западных областях, днем также на Юге, Востоке и Северо-Востоке ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью вторника, 10 июня, в восточных и южных областях, днем местами в Приазовье и на Донбассе кратковременные грозовые дожди. На остальной территории существенные осадки не ожидаются.

Ночью среды, 11 июня, по всей территории Украины без существенных осадков. Днем на Западе, вечером также местами в центральных регионах и Приазовье умеренные, местами значительные дожди, также местами грозы и возможен град.

В четверг, 12 июня, под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности в большинстве областей ожидаются дожди, местами значительные. В отдельных населенных пунктах возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Только на Западе без существенных осадков.

В пятницу, 13 июня, на Левобережье дожди, местами значительные. На остальной территории без существенных осадков.

В субботу, 14 июня, под влиянием молодого антициклона осадки не ожидаются по всей Украине. Ветер северный/северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, на Юго-Востоке и в Крыму местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

По прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 15 июня, по всей Украине уже ожидается малооблачная погода, без осадков.