Грозу с дождем ранее прогнозировали синоптики. Львовян предупредили об опасности и призвали быть осторожными. 24 Канал рассказывает о погоде во Львове в вечер воскресенья.

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Львов накрыла гроза

Во Львове и области 8 июня началась гроза, а ветер усилился до 15-20 метров в секунду. Кое-где в области пошел град. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Непогода накрыла Львов: смотрите видео

Шквальный ветер качал деревья: видео непогоды

Ветреная и дождливая погода во Львове 8 июня: видео

Около 19:30 во Львове начался сильный дождь, небо затянуло серыми, почти черными, облаками. Кроны деревьев качал сильный шквальный ветер.

Небо во Львове стало темно-серым перед непогодой / Фото 24 Канала и Zaxid.net

Из-за дождя видимость на дорогах была плохой, поэтому водителей во время таких погодных условий призывают быть внимательнее за рулем.

Стена дождя во Львове: смотрите видео

Дождливый вечер воскресенья: кадры из Львова

Также важно помнить, что опасность несут и ветви деревьев, которые от ветра могут ломаться и падать. Поэтому стоять под высокими деревьями или линиями электропередач, чтобы переждать непогоду, не стоит. Под ними не рекомендуется парковать автомобили.

Напомним, непогода в воскресенье накрыла и Киев. Там слышали сильный гром, дождь дождь затопил некоторые улицы. В столице местами был град.