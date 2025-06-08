Укргидрометцентр предупреждал, что с сохранением до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области будет царствовать гроза. Специалисты призвали не стоять возле рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт, передает 24 Канал.

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Гроза в Киеве

Около 18:00 в столице начался сильный дождь с градом. Местные телеграмм-каналы распространяли видео, на которых видно, как дороги города превращаются в реки, как по окнам и асфальту бьют небольшие шарики льда, как шквалы валят деревья.

Непогода в столице: смотрите видео

Киев накрыла гроза: смотрите видео

Дерево упало на машину: смотрите видео

Шквалы ветра повалили деревья: смотрите видео

Столицу засыпало градом: смотрите видео

Киевляне прячутся от ударов градом: смотрите видео

Последствия грозы в Киеве: смотрите видео

Улицы Киева превратились в реки: смотрите видео

В 20.00 после небольшого перерыва гроза началась с новой силой.

Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в результате непогоды в районах города падение деревьев. К сожалению, есть поврежденное имущество, автомобили.

Председатели РГА на связи занимаются вопросом ликвидации последствий непогоды. Подключаем районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений, Киевзеленстрой, Киевгорсвет (есть обрывы сетей), КАРС,

– отметил чиновник.

Гроза в столице: смотрите видео 24 Канала

Напомним, что на днях на Житомирщине и Хмельнитчине выпал крупный град.