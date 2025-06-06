Синоптики предупреждали, что днем в северных и западных областях, а также в Винницкой области, будут бушевать гроза и сильный ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду, передает 24 Канал.

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Большой град

В сети поделились кадрами непогоды. В Староконстантинове, в частности, сильный ветер повалил деревья.

Большие лединки града в Хмельницкой области: смотрите видео

Шквалы ветра поломали деревья: смотрите видео

Непогода в Хмельницкой области / Фото соцсети

Ливень с градом прошли и на Житомирщине. Там местные жители публикуют подобные фото с обильными градинками.

Град в Житомирской области / Фото соцсети

Как поляна "подснежников" / Фото соцсети

К слову, на выходных в Украине будет преобладать сухая жаркая погода. В понедельник, 9 июня, уже на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.