Сезон прохладных дней и бесконечных гроз закончился. В Украину пришла сухая и жаркая погода, передает 24 Канал.

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Какая температура воздуха будет в субботу

Средняя температура воздуха в субботу, 7 июня, составит днем 30 – 32 градуса тепла, а ночью – 20 – 18 градусов тепла.

Самым жарким будет выходной день в южных и восточных областях. Там столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла. Также на юге, центре и востоке Украины будет наблюдаться преимущественно сухая погода, за исключением Харьковщины и Луганщины. В этих двух регионах возможен дождь с грозой.

На Западе и Юге температура будет колебаться от 28 до 31 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

Обратите внимание! 7 июня, кроме большинства западных, северных и центральных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая погода в областных центрах

Киев +30...+32;

Ужгород +29...+31;

Львов +28...+30;

Ивано-Франковск +30...+32;

Тернополь +29...+31;

Черновцы +30...+32;

Хмельницкий +30...+32;

Луцк +28...+30;

Ровно +29...+31;

Житомир +30...+32;

Винница +30...+32;

Одесса +27...+29;

Николаев +32...+34;

Херсон +32...+34;

Симферополь +30...+32;

Кропивницкий +31...+33;

Черкассы +30...+32;

Чернигов +30...+32;

Сумы +30...+32;

Полтава +30...+32;

Днепр +32...+34;

Запорожье +32...+34;

Донецк +31...+33;

Луганск +30...+32;

Харьков +31...+33;

Прогноз погоды на 7 июня 2025 год / Фото Укргидрометцентр