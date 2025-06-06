Сезон прохладных дней и бесконечных гроз закончился. В Украину пришла сухая и жаркая погода, передает 24 Канал.
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Какая температура воздуха будет в субботу
Средняя температура воздуха в субботу, 7 июня, составит днем 30 – 32 градуса тепла, а ночью – 20 – 18 градусов тепла.
Самым жарким будет выходной день в южных и восточных областях. Там столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла. Также на юге, центре и востоке Украины будет наблюдаться преимущественно сухая погода, за исключением Харьковщины и Луганщины. В этих двух регионах возможен дождь с грозой.
На Западе и Юге температура будет колебаться от 28 до 31 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.
Обратите внимание! 7 июня, кроме большинства западных, северных и центральных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какая погода в областных центрах
Киев +30...+32;
Ужгород +29...+31;
Львов +28...+30;
Ивано-Франковск +30...+32;
Тернополь +29...+31;
Черновцы +30...+32;
Хмельницкий +30...+32;
Луцк +28...+30;
Ровно +29...+31;
Житомир +30...+32;
Винница +30...+32;
Одесса +27...+29;
Николаев +32...+34;
Херсон +32...+34;
Симферополь +30...+32;
Кропивницкий +31...+33;
Черкассы +30...+32;
Чернигов +30...+32;
Сумы +30...+32;
Полтава +30...+32;
Днепр +32...+34;
Запорожье +32...+34;
Донецк +31...+33;
Луганск +30...+32;
Харьков +31...+33;
Прогноз погоды на 7 июня 2025 год / Фото Укргидрометцентр