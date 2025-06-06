Сезон прохолодних днів і безкінечних гроз закінчився. До України прийшла суха і жарка погода, передає 24 Канал.
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Яка температура повітря буде у суботу
Середня температура повітря у суботу, 7 червня, становитиме вдень 30 – 32 градуси тепла, а вночі – 20 – 18 градусів тепла.
Найспекотнішим буде вихідний день у південних та східних областях. Там стовпчик термометра підніметься до 34 градусів тепла. Також на півдні, центрі та сході України спостерігатиметься переважно суха погода, за винятком Харківщини та Луганщини. У цих двох регіонах можливий дощ із грозою.
На Заході та Півноч температура коливатиметься від 28 до 31 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі.
Зверніть увагу! 7 червня, крім більшості західних, північних і центральних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка погода в обласних центрах
Київ +30...+32;
Ужгород +29...+31;
Львів +28...+30;
Івано-Франківськ +30...+32;
Тернопіль +29...+31;
Чернівці +30...+32;
Хмельницький +30...+32;
Луцьк +28...+30;
Рівне +29...+31;
Житомир +30...+32;
Вінниця +30...+32;
Одеса +27...+29;
Миколаїв +32...+34;
Херсон +32...+34;
Сімферополь +30...+32;
Кропивницький +31...+33;
Черкаси +30...+32;
Чернігів +30...+32;
Суми +30...+32;
Полтава +30...+32;
Дніпро +32...+34;
Запоріжжя +32...+34;
Донецьк +31...+33;
Луганськ +30...+32;
Харків +31...+33;
Прогноз погоди на 7 червня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр