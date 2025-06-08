Укргідрометцентр попереджав, що зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області царюватиме гроза. Фахівці закликали не стояти біля рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт, передає 24 Канал.

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Гроза у Києві

Близько 18:00 у столиці розпочався сильний дощ з градом. Місцеві телеграм-канали поширювали відео, на яких видно, як дороги міста перетворюються на ріки, як по вікнах і асфальту б'ють невеличкі кульки льоду, як шквали валять дерева.

Негода в столиці: дивіться відео

Київ накрила гроза: дивіться відео

Дерево впало на автівку: дивіться відео

Шквали вітру повалили дерева: дивіться відео

Столицю засипало градом: дивіться відео

Кияни ховаються від ударів градом: дивіться відео

Наслідки грози у Києві: дивіться відео

Вулиці Києва перетворилися на ріки: дивіться відео

О 20:00 після невеличкої перерви гроза розпочалася з новою силою.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що внаслідок негоди у районах міста є падіння дерев. На жаль, є пошкоджене майно, автомобілі.

Голови РДА на зв'язку, займаються питанням ліквідації наслідків негоди. Підключаємо районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС,

– зазначив чиновник.

Гроза у столиці: дивіться відео 24 Каналу

Нагадаємо, що днями на Житомирщині та Хмельниччині випав великий град.