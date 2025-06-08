Грозу з дощем раніше прогнозували синоптики. Львів'ян попередили про небезпеку та закликали бути обережними. 24 Канал розповідає про погоду у Львові у вечір неділі.

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Львів накрила гроза

У Львові та області 8 червня розпочалася гроза, а вітер посилився до 15-20 метрів за секунду. Подекуди в області пішов град. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Негода накрила Львів: дивіться відео

Шквальний вітер гойдав дерева: відео негоди

Вітряна та дощова погода у Львові 8 червня: відео

Близько 19:30 у Львові почався сильний дощ, небо затягнуло сірими, майже чорними, хмарами. Крони дерев гойдав сильний шквальний вітер.

Небо у Львові стало темно-сірим перед негодою / Фото 24 Каналу та Zaxid.net

Через дощ видимість на дорогах була поганою, тому водіїв під час таких погодних умов закликають бути уважнішими за кермом.

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Дощовий вечір неділі: кадри зі Львова

Також важливо пам'ятати, що небезпеку несуть і гілки дерев, які від вітру можуть ламатися та падати. Тому стояти під високими деревами чи лініями електропередач, щоб перечекати негоду, не варто. Під ними не рекомендується паркувати автомобілі.

Нагадаємо, негода у неділю накрила й Київ. Там чули сильний грім, дощ затопив деякі вулиці. У столиці подекуди був град.