Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Негода в Україні

Новий робочий тиждень розпочнеться з аномально спекотної погоди, особливо на Південному Сході. Втім, до середи в більшості областей температура суттєво знизиться й буде коливатися в межах норми.

Метеоролог зазначив, що на тлі зміни температури, повітряна маса в низці областей буде нестійкою. Це призведе до випадіння грозових дощів. Подекуди вони можуть бути сильними. Також очікується град і шквалисте посилення вітру.

До слова, Кібальчич наголосив, що внаслідок спеки у лісових і степових екосистемах значно зросте рівень пожежної небезпеки.

Вночі понеділка, 9 червня, у центральних, північних і південно-західних областях, удень також на Півдні, Сході й Північному Сході очікуються короткочасні дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі вівторка, 10 червня, у східних і південних областях, удень місцями у Приазов'ї й на Донбасі короткочасні грозові дощі. На решті території істотні опади не очікуються.

Вночі середи, 11 червня, по всій території України без істотних опадів. Удень на Заході, увечері також місцями в центральних регіонах і Приазов'ї помірні, подекуди значні дощі, також місцями грози й можливий град.

У четвер, 12 червня, під впливом атмосферних фронтів та циклонічної діяльності в більшості областей очікуються дощі, подекуди значні. В окремих населених пунктах можливі град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Тільки на Заході без істотних опадів.

У п’ятницю, 13 червня, на Лівобережжі дощі, місцями значні. На решті території без істотних опадів.

У суботу, 14 червня, під впливом молодого антициклону опади не очікуються по всій Україні. Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Південному Сході й у Криму подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

За прогнозом Кібальчича, у неділю, 15 червня, по всій Україні вже очікується малохмарна погода, без опадів.