Часть Украины накроют дожди и грозы: где и когда будут значительные осадки

В ближайшие дни в Украине будет преобладать погода без осадков. Однако, в части областей пройдут дожди и грозы.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди и грозы в Украине

Синоптик рассказала, что в ближайшие дни в большинстве областей дожди не ожидаются. Погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Однако на выходных в западных областях, а в понедельник местами на Юго-Востоке будут влиять атмосферные фронты. Обусловят более неустойчивую погоду с кратковременными дождями разной интенсивности.

Но это уже дожди, скажем так, теплого периода. Они не длительные и преимущественно будут в дневные часы в большинстве регионов. Кое-где могут быть даже грозы,

– отметила Наталья Птуха.

В Укргидрометцентре предупредили, что 19 апреля ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях грозы. Также ночью и утром во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди. Это I уровень опасности, желтый.

В воскресенье будет преобладать переменная облачность, без осадков. Лишь в большинстве западных областей возможен кратковременный и отдельные грозы.

В каких областях будут дожди / Скриншот из Укргидрометцентра

Наталья Птуха также рассказала, что в течение 22 – 23 апреля в большинстве областей без осадков. Однако в Карпатском регионе в дневные часы, во вторник опять на Юго-Востоке местами возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы.

Синоптик отметила, что в обзорной перспективе для определенного региона осадков будет меньше, в частности, до 24 апреля.

Только преимущественно по Западу возможны отдельные дожди и где-то в Приазовье немного. 3 25 апреля осадков по территории Украины уже будет больше. Там будет царить больше поле пониженного атмосферного давления,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в Украине – будет ли тепло на Пасху, а также когда снова придет похолодание и возможны ли еще заморозки и снег, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.