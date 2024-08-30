Когда и в каких областях будет лить в ближайшие несколько дней, где будут грозы, передает 24 Канал.
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Дожди в Украине
В Укргидрометцентре прогнозировали, что в ближайшие трое суток в Украине без осадков.
Только в южной части местами кратковременные дожди, грозы,
– отмечали синоптики.
Температура ночью 30 августа – 1 сентября +16 – +21 градус, днем +28 – +33. Ветер восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Сузим, что с прогнозом на картах, в пятницу, 31 августа, дожди и грозы ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской области и во временно оккупированном Крыму. В первый день осени осадков, вероятно, не будет.
Далее – 2 и 3 сентября на Юге также ожидаются дожди. Кроме того, в воскресенье возможны осадки в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. А в понедельник – на Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донецкой области.
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Где будут дожди и грозы 30 августа – 3 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра