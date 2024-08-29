Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Также Диана Кривобок ответила, когда придет похолодание и будет ли оно резким.

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Когда похолодает

Синоптик отметила, что снижение температуры в ближайшее время в Украине не ожидается. Более того, начало сентября будет теплым, местами даже летний характер погоды.

Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры,

– отметила Диана Кривобок.

В то же время добавила, что это синоптики еще будут уточнять, ведь синоптические процессы могут измениться.

Кстати, сентябрь – переходный месяц от лета к осени, которому присуще снижение температуры, а также ослабление грозовой деятельности, ведь грозы – летний процесс.

По предварительным расчетам, месячное количество осадков ожидается 37 – 76 миллиметров. В Карпатах 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха в пределах +15 – +20 градусов, в Карпатах +13 – +14. Это на 2 градуса выше нормы.