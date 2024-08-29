Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Також Діана Кривобок відповіла, коли прийде похолодання й чи буде воно різким.

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Коли похолодає

Синоптикиня зазначила, що зниження температури найближчим часом в Україні не очікується. Ба більше, початок вересня буде теплим, подекуди навіть літній характер погоди.

Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури,

– зазначила Діана Кривобок.

Водночас додала, що це синоптики ще будуть уточнювати, адже синоптичні процеси можуть змінитися.

До речі, вересень – перехідний місяць від літа до осені, якому притаманне зниження температури, а також послаблення грозової діяльності, адже грози – літній процес.

За попередніми розрахунками, місячна кількість опадів очікується 37 – 76 міліметрів. У Карпатах 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми.

Середня місячна температура повітря в межах +15 – +20 градусів, у Карпатах +13 – +14. Це на 2 градуси вище за норму.