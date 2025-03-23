Дожди в Украине: когда и как долго будут, ждать ли сильных ливней

Приготовьте свои зонтики, ведь в ближайшие дни в Украине изменится погода. Будут идти дожди, местами значительные осадки. Также усилится ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики предупреждали, что 23 – 25 марта характер погоды изменится. Так, в воскресенье ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных Житомирской, Винницкой областях, в течение 24 – 25 марта в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди. В Карпатах и на Закарпатье местами будут значительные осадки.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, дожди в Украине будут идти как минимум до 27 марта.

Где будут дожди 23 – 27 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

Ветер юго-восточный, 25 марта на Правобережье с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Днем 23 марта в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, 24 марта в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15 – 20 метров на секунду.

Ночью 23 марта от +4 до -1 градуса, на Закарпатье, Прикарпатье, 24 – 25 марта в Украине уже +2 – +8 градусов. Днем +9 – +14, а в южных и центральных областях даже +13 – +18 градусов.