Дождь будет идти до выходных: где в Украине прогнозируют шквалы и потепление

В ближайшие дни в Украине ожидаются осадки и местами порывы ветра. Ближе к выходным дожди стихнут, а температура воздуха на юге поднимется до +20 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какой прогноз погоды?

По данным синоптиков, 22 октября в большинстве областей Украины пройдут небольшие и умеренные дожди. Днем в Закарпатье и Прикарпатье осадки будут значительными.

При этом температура воздуха ночью составит +6…+14 градусов, а днем будет колебаться в пределах +11…+17 градусов.

В конце рабочей недели, 23 октября, в большинстве регионов снова будут идти дожди. В эту и следующую ночь на Западе и Востоке страны температура составит +1…+8 градусов. А днем ожидается +11…+17 градусов. В южных областях потеплеет до +20 градусов.

В субботу, 24 октября, период осадков закончится.

В ближайшие дни ветер будет юго-восточным и восточным, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем 22 октября в большинстве западных областей местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Напомним, в Украине до конца октября сохранится относительно теплая погода. Вероятное заметное похолодание ожидается 27 – 28 октября, когда температура вернется к климатической норме октября, а в северных областях возможны ночные заморозки.