В ближайшие дни в части областей Украины ожидаются дожди. Также местами возможны грозы, шквалы и даже град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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В каких областях будут дожди и грозы на этой неделе?

Под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности в первой половине недели на большей части территории Украины будут идти дожди различной интенсивности. Временами шквалистое усиление ветра и грозы.

Однако, по прогнозу Кибальчича, уже во второй половине недели установится малооблачная и сухая погода вследствие развития молодого антициклона.

Во вторник, 5 августа в Украине преимущественно без осадков. Только в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В среду, 6 августа, ночью на Западе, днем в центральных и северных регионах ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем также возможны грозы, шквалы и град.

В четверг, 7 августа, ночью в центральных областях, днем местами на Востоке и Юге кратковременные грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В пятницу, 8 августа, малооблачно и сухо. Только на Востоке и в Крыму возможны кратковременные грозовые дожди.

В субботу, 9 августа, по всей Украине, по прогнозу Кибальчича, будет преобладать малооблачная и сухая погода. Осадки не ожидаются.

В воскресенье, 10 августа, во всех регионах также малооблачно и сухо. Без осадков.