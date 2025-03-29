Дожди накроют большинство областей: где и когда будут сильные осадки

В ближайшие дни в Украине будут идти дожди. Осадки ожидаются в большинстве областей. Кое-где будут значительными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В ближайшие трое суток на большей части территории Украины временами будут идти небольшие и умеренные дожди. Ночью 30 марта в Донецкой области, 31 марта на Закарпатье местами значительные дожди.

Только в воскресенье и понедельник в южных, 31 марта и большинстве центральных и северных областях преимущественно без осадков.

Также ночью 30 марта на Востоке местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. 31 марта – 1 апреля на Юге, местами в центральных областях и на Прикарпатье ночью и утром местами туманы.

Температура ночью +2 – +7 градусов, днем +8 – +15. На Юге и Юго-Востоке ночью +6 – +11, днем +11 – +18 градусов. В воскресенье в центральных областях днем местами +5 – +10 градусов.

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Прогноз погоды на 30 марта – 1 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра